جيروم بواتنغ يرد على قرار استبعاده من منتخب ألمانيا

ردَّ جيروم بواتنغ، مدافع بايرن ميونخ، على قرار يواكيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، باستبعاده مع زميليه في النادي البافاري ماتس هوملز، وتوماس مولر، من تشكيلة الماكينات في المرحلة المقبلة، وبشكل نهائي.

وقرر لوف استبعاد ثلاثي النادي البافاري الفائز بكأس العالم 2014 في البرازيل بداعي“ أن الفريق يحتاج للنظر إلى المستقبل“.

وقال لوف لصحيفة ”بيلد“ واسعة الانتشار، اليوم الثلاثاء:“أشكر ماتس، وجيروم، وتوماس، على النجاحات الكثيرة التي تحققت، والسنوات الاستثنائية والمتفردة التي تقاسمناها معًا.

وكان ثلاثي بايرن ميونخ جزءًا من التشكيلة الفائزة بكأس العالم 2014، لكن الفريق ودَّع نهائيات نسخة 2018 من دور المجموعات، وهو أكثر خروج مبكر للفريق من النهائيات خلال 80 عامًا.

وقال بواتنغ عبر حسابه على ”تويتر“ عقب القرار:“مدرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف أبلغني، اليوم، خلال محادثة صادقة أنني لن أكون جزءًا من تشكيلة المنتخب الوطني، وأنه يريد تعزيز صفوف الفريق بلاعبين شبان للمستقبل، خاصة فيما يتعلق بالبطولات المقبلة للفريق، وأنا حزين لهذا الخبر، ودائمًا، كان من دواعي افتخاري، تمثيل منتخب بلادي، ومع ذلك أحترم القرار الجديد، وأتفهم قرار المدرب الوطني، لكنني أثق بقدرتي على الاستمرار في الأداء على أعلى مستوى، وسأظهر ذلك في المستقبل“.

وأضاف:“كنت دائمًا فخورًا جدًا بارتداء قميص المنتخب الوطني، ووصيف 2014 لا ينسى بالنسبة لي بالتتويج بكأس العالم، ومع ذلك كنت أود أن يكون وداعي للمنتخب بشكل أفضل من ذلك، وأتمنى حظًا سعيدًا للفريق في المستقبل“.