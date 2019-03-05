بايرن يمدد عقد الجناح غنابري لثلاث سنوات

قال بايرن ميونخ، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن الجناح سيرج غنابري مدد عقده لمدة ثلاث سنوات ليستمر مع النادي حتى 2023.

ويستمتع اللاعب الألماني الدولي البالغ من العمر 23 عامًا، الذي أمضى الموسم الماضي معارًا إلى هوفنهايم عقب انضمامه لبايرن، بموسم أول جيد في ميونخ، وسجل ستة أهداف في الدوري وصنع اثنين.

وقال حسن صالح حميديتش، مدير بايرن الرياضي ”سيرج أحد اللاعبين الشبان لدينا، وهو جزء مهم من مستقبل بايرن. نحن مقتنعون بأنه ينتظرنا الكثير منه في المستقبل“.

وحصل غنابري سريعًا على مكان أساسي في تشكيلة بايرن، مع معاناة آرين روبن وفرانك ريبري وكينغسلي كومان من الإصابات.

وهز غنابري الشباك خلال الفوز الساحق 5-1 على بروسيا مونشنغلادباخ، يوم السبت، لينضم بايرن إلى بروسيا دورتموند على قمة الترتيب، لكنه يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف.

وقال غنابري ”على المستوى الرياضي، كل شيء على ما يرام، لكني أعرف أنني أمتلك قدرات أكبر، وأحتاج إلى مزيد من التطور“.

ويستضيف بايرن منافسه الإنجليزي ليفربول في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم.