”فيفا“ يوصي باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في كأس العالم للسيدات

أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في كأس العالم للسيدات والتي ستقام في فرنسا في وقت لاحق هذا العام.

واجتمعت اللجنة المنظمة التابعة للفيفا، الاثنين، وأيدت استخدام التقنية في البطولة عقب اللجوء إليها في كأس العالم للرجال والتي أُقيمت في روسيا العام الماضي.

وسيتخذ مجلس الفيفا قرارًا نهائيًا بشأن ما إذا كانت التقنية ستستخدم في بطولة السيدات، التي ستقام في الفترة من السابع من يونيو وحتى السابع من يوليو المقبلين، عندما يعقد اجتماعه في ميامي في وقت لاحق هذا الشهر.

وقالت جيل إيليس مدربة المنتخب الأمريكي للسيدات في يوليو الماضي لا يمكنني استيعاب فكرة أنهم لن يستعينوا بتقنية حكم الفيديو.

سيكون الأمر مهينًا نوعًا ما إذا لم نحصل على نفس الفرصة (مثل بطولة الرجال).