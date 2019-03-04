ليفاندوفسكي يزاحم بيزارو وأرقام لافتة بالجولة الـ24 في الدوري الألماني

انضم بايرن ميونخ، حامل اللقب، إلى غريمه بروسيا دورتموند في صدارة ترتيب الدوري الألماني، بعد فوزه الكبير 5-1 على بروسيا مونشنغلادباخ، يوم السبت.

وتجرع دورتموند ثاني هزيمة له في الدوري هذا الموسم بالخسارة 2-1 أمام مستضيفه أوغسبورغ.

وفيما يأتي أبرز 5 نقاط من الجولة الأخيرة، الـ (24) بالدوري الألماني:

*سجل ليفاندوفسكي

هزَّ روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن، الشباك مرتين في الانتصار على مونشنغلادباخ ليتساوى مع كلاوديو بيزارو، لاعب فيردر بريمن، في صدارة قائمة اللاعبين الأجانب الأكثر تسجيلًا في الدوري الألماني برصيد 195 هدفًا.

* تراجع دورتموند

يعاني بروسيا دورتموند من فترة تراجع رغم عودة القائد ماركو رويس.

فبعد الخسارة 2-1 أمام أوغسبورغ يكون الفريق فاز مرة واحدة فقط في آخر خمس مباريات خاضها بالدوري ليهدر تفوقه في الصدارة بسبع نقاط على بايرن قبل عدة أسابيع.

ويلتقي دورتموند مع توتنهام هوتسبير، غدًا الثلاثاء، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بعد خسارته 3-صفر في لندن الشهر الماضي.

* أهداف باكو

حقق باكو ألكاسير، مهاجم دورتموند، نجاحًا شخصيًّا لافتًا هذا االموسم، وبعد أن سجل هدفه الـ 13 هذا الموسم أمام أوغسبورغ يكون اللاعب الإسباني نجح في تمديد رقمه القياسي في هز الشباك 11 مرة كبديل.

* فونكل مدرب فورتونا ينتصر أخيرًا على شالكه

حقق المخضرم فريدهيلم فونكل، مدرب فورتونا دوسلدورف، رقمًا قياسيًّا شخصيًّا عندما فاز فريقه على مستضيفه شالكه برباعية دون رد.

ولم يكن المدرب، البالغ من العمر 65 عامًا والذي سبق له تدريب فرق هيرتا برلين وكولونيا واينتراخت فرانكفورت بين عدة فرق أخرى، قد فاز في 16 زيارة سابقة لشالكه كمدرب.

وحصد فورتونا، الذي ثارت تكهنات في بداية الموسم عن عودته سريعًا إلى دوري الدرجة الثانية، 22 نقطة من آخر عشر مباريات في الدوري، وهو ثاني أفضل رصيد من النقاط يحققه فريق في الدوري خلال تلك الفترة بعد بايرن ميونخ.

* ثنائية جي

سجل الكوري الجنوبي جي دونج-وون، مهاجم أوغسبورغ، هدفين في مرمى فريقه السابق بروسيا دورتموند، يوم الجمعة.

وكان جي انضم إلى دورتموند في 2014، لكنه أخفق في اللعب مع الفريق الأول وغادر بعد أشهر قليلة.

وسجل اللاعب الكوري الجنوبي الآن أربعة من 13 هدفًا أحرزها في الدوري في مرمى فريقه السابق أكثر من أي منافس آخر.