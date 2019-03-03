نيمار: مبابي ظاهرة.. وهذه آخر تطورات إصابتي

وصف البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، زميله بالفريق الفرنسي كيليان مبابي بـ“الظاهرة“، متنبأ له بمستقبل رائع.

وقال نيمار في تصريحات لشبكة ”DAZN“: ”مبابي شخص هادئ ومرح، بالطبع ما زال لاعبًا صغيرًا، وسيكتسب مزيدًا من الخبرة“.

وأضاف: ”لكنه بالنسبة لي ظاهرة، ويمكنه أن يكون أفضل مما وصل إليه في الوقت الحالي، وبلا شك سيكون واحدًا من أكبر الأسماء في عالم كرة القدم“.

وتابع: ”الختام المثالي للموسم الجاري، سيكون الفوز بكل الألقاب، الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا وكوبا أمريكا“.

وأردف: ”عشت لحظات صعبة وسيئة للغاية في أول يومين بعد الإصابة، ولكن فيما بعد كان علي تقبل ما حدث، فالله يفعل ما يريد“.

وأوضح: ”بالطبع لا يوجد لاعب يحب الإصابة، ولكنها كانت لحظة مهمة لي من أجل التأمل فيما يجب أن أفعله لأعود أقوى مما كنت في أسرع وقت ممكن“.

وشدد النجم البرازيلي: ”حالة قدمي جيدة، أتعافى بشكل يومي، وأشعر بتحسن شديد“.