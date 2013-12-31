ريبيري يبحث عن زوجته في دبي

خلال مؤتمر دبي الرياضي الثامن الذي اختتم أعماله الإثنين، أضاع النجم الفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونيخ الألماني زوجته وهيبة.

ريبيري شارك في اليوم الثاني من المؤتمر، ودخل القاعة وسط حضور جماهيري مكثف برفقة زوجته، وحاول النجم الفرنسي قدر المستطاع تنفيذ رغبة عشاقه الذين تواجدوا بالمئات في المؤتمر، إما بالتوقيع لهم كتذكار أو التصوير معهم، وفي لحظة اختفت زوجة ريبيري وضاعت وسط الزحام.