بايرن ميونخ يسحق مونشنغلادباخ وينضم لبروسيا دورتموند في صدارة ترتيب الدوري الألماني

سحق بايرن ميونخ حامل اللقب مستضيفه بروسيا مونشنغلادباخ 5-1 لينضم إلى بروسيا دورتموند المتصدر في قمة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، ويشعل صراع المنافسة على اللقب، اليوم السبت.

وأحرز بايرن المتجدد، الذي انتصر في 11 من آخر 12 مباراة في الدوري، هدفين في أول 11 دقيقة عبر خابي مارتينيز، وتوماس مولر، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي ثنائية في الشوط الثاني.

وتلقَّى مونشنغلادباخ الهزيمة الثالثة على التوالي على أرضه في الدوري بفارق ثلاثة أهداف على الأقل للمرة الأولى في تاريخه.

ويملك بايرن، الذي كان يتأخر بسبع نقاط عن المتصدر قبل عدة أسابيع، 54 نقطة مثل دورتموند الذي خسر 2-1 أمام مستضيفه أوغسبورغ، أمس الجمعة.

وتراجع مونشنغلادباخ إلى المركز الرابع، وله 43 نقطة.

وكاد ليفاندوفسكي أن يفتتح التسجيل بعد 35 ثانية، لكن يان سومر أنقذ الفرصة إلى ركلة ركنية نتج عنها هدف مارتينيز.

وضاعف بايرن تقدمه في الدقيقة 11 عندما حوَّل مولر تمريرة سيرج غنابري العرضية في الشباك.

وبدلًا من زيادة الفارق بعد إهدار العديد من الفرص هزَّ لارس شتيندل الشباك لمونشنغلادباخ ليجعل النتيجة 2-1 في الدقيقة 38.

وأعاد ليفاندوفسكي الفارق إلى هدفين بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى 120 هدفًا في الدوري الألماني مع بايرن، ويتقدم إلى المركز الثالث في قائمة الأكثر تسجيلًا مع الفريق في التاريخ.

وهزَّ غنابري الشباك من مدى قريب في الدقيقة 75 قبل أن يكمل ليفاندوفسكي الخماسية بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأصبح دومينيكو تيديسكو مدرب شالكة على وشك الرحيل بعد الخسارة 4-صفر أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف الوافد الجديد، ليظل في المركز 14 متقدمًا بسبع نقاط على منطقة الهبوط.

وتقدم رازن بال شبورت لايبزيغ إلى المركز الثالث برصيد 45 نقطة بعد تغلبه 1-صفر على مستضيفه نورمبرغ.