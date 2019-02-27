إنفانتينو يفتح ملف زيادة عدد منتخبات مونديال 2022 مجددًا

أعرب السويسري غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“، مجددًا عن أمله بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة المقررة في 2022 من 32 إلى 48 فريقًا.

وصرَّح إنفانتينو، اليوم الأربعاء، خلال تواجده في العاصمة الإيطالية روما:“في هذا الشأن (بعض المباريات) يتعيّن أن تقام خارج البلاد“.

ومن المقرر أن يزداد عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم العام 2026، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، إلى 48 منتخبًا.

واعترف إنفانتينو اليوم بأن التوسع في عدد المشاركين بمونديال 2022 لن يكون سهلًا.

وشدد إنفانتينو على أنه يتعيّن اتخاذ قرار بحلول يونيو المقبل.

ويعتزم ”الفيفا“ مناقشة إمكانية التوسع في عدد المنتخبات المشاركة بمونديال 2022 خلال اجتماعات مجلس ”الفيفا“ المقبل يومي 14 و15 مارس المقبل، كما يمكن اتخاذ قرار بشأن تلك المسألة خلال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد الدولي (كونغرس)، الذي سيقام في العاصمة الفرنسية باريس في الخامس من يونيو المقبل، بمشاركة الـ211 دولة الأعضاء في ”الفيفا“.