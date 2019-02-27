إليك أبرز عناوين الصحف العالمية الرياضية هذا الصباح.. الكلاسيكو وقمة لندن يتصدران

اهتمت الصحف الرياضية العالمية بقمة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة، والذي سيقام مساء اليوم الأربعاء، كما ألقت الضوء على قمة لندن بين تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي قد تحدد مصير المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

الصحف الإسبانية

سبورت

اختارت الصحيفة الكاتالونية عنوانًا لمقالها حول الكلاسيكو بـ ”ميسي حديقتك في انتظارك“، في إشارة لكون النجم الإسباني يعتبر ملك الكلاسيكو في ”سانتياغو بيرنابيو“، الذي سجل فيه 15 هدفًا.

كما تحدثت الصحيفة عن عودة الثنائي الحارس الهولندي سيسليسين والبرازيلي أرثر لقائمة برشلونة، وتفاؤل جماهير برشلونة بانتزاع التأهل من قلب مدريد.

ماركا

اختارت ماركا تذكير لاعبي ريال مدريد بمقولة الأسطورة الأرجنتيني ألفريدو ديستيفانو: ”لا يوجد لاعب جيد مثل قوة المجموعة“، في إشارة لتحفيز لاعبي ريال مدريد لمواجهة برشلونة، ميسي النجم الوحيد والمنقذ الدائم.

موندو ديبورتيفو

أطلقت الصحيفة الكتالونية على لقاء إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة لقب “ كلاسيكو الضربة القاضية“، في إشارة لكونه حاسمًا في التأهل للنهائي.

كما تحدثت عن تواجد سيليسين وأرثر في قائمة برشلونة وبيل ومارسيلو في ريال مدريد وغياب إيسكو.

آس

خصصت ”آس“ غلافها للكلاسيكو من خلال تصريح لسولاري مدرب ريال مدريد، قال فيه: ”الجماهير هي اللاعب الوحيد غير القابل للمس“، في إشارة لكون كل اللاعبين ليسوا أساسيين ويلعبون وفق الخطة واللقاء.

كما تحدثت الصحيفة عن الاهتمام الكبير بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي فينسيوس جونيور خلال المواجهة المرتقبة في ”سانتياغو بيرنابيو“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

اهتمت ”ذا صن“ بالمواجهة المرتقبة بين تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي إحدى قمم مدينة لندن العاصمة البريطانية، مؤكدة أنها تعني الكثير للمدربيين، إذ يبحث الإيطالي ساري عن إنقاذ رأسه من الإقالة والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على تجاوز الخسارة السابقة والعودة للضغط على ثنائي المقدمة.

كما اهتمت بعودة الأيرلندي برندن رودجرز للدوري الإنجليزي الممتاز، وتوقيعه عقدًا لتدريب ليستر سيتي، بعدما وافق ناديه السابق سيلتك الأسكتلندي على رحيله.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

اختارت الصحيفة الفرنسية الحديث عن تأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي كأس فرنسا على حساب ديغون ووصفته بلقاء ”للمتعة“.

كما أكدت أن مدرب ليون يلعب آخر أوراقه من خلال مواجهة كان، في ربع نهائي كأس فرنسا.

الصحف الإيطالية

كوريرا ديللو سبورت

اهتمت صحيفة ”كوريرا ديللو سبورت“، بمباراة لاتسيو ميلان، مساء الثلاثاء، في كأس إيطاليا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

توتو سبورت

وأذارت الصحيفة التكهنات بشأن انضمام مارسيلو، نجم ريال مدريد إلى يوفنتوس، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قائلة: ”مارسيلو في اليوفي!“.