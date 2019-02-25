هل يضحي بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني من أجل استمرار فرانك ريبيري وآرين روبن؟

‬ في الوقت الذي بات فيه بايرن ميونخ على مسافة 3 نقاط فقط خلف بروسيا دورتموند متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني، بعد فوز الفريق البافاري 1/0 على هيرتا برلين، أطلق أولي هونيس رئيس النادي تصريحًا مفاجئًا في برنامج تلفزيوني.

وفيما يلي أبرز 5 نقاط من الجولة الأخيرة بالدوري الألماني:

1. رئيس بايرن سعيد بالتضحية بلقب الدوري من أجل الثلاثي المخضرم

قال أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ إنه سعيد بالتضحية بالتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي لمنح الثلاثي المخضرم المؤلف من فرانك ريبيري وآرين روبن ورافينيا فرصة اللعب لموسم أخير مع الفريق.

وستنتهي عقود اللاعبين الثلاثة بنهاية هذا الموسم لكن وسائل إعلام أشارت إلى أن ريبيري يريد تمديد عقده.

وقال هونيس في برنامج تلفزيوني: ”نملك 3 لاعبين ندين لهم بالكثير“.

”نحن مستعدون للتضحية بلقب الدوري هذا العام لنمنح هؤلاء اللاعبين وداعًا يستحقونه. أحرزت أكثر من 50 لقبًا على مدار حياتي. زيادة لقب أو خسارة لقب لن تؤثر كثيرًا“.

وأضاف ”نتمنى أن نمنحهم مباراة عظيمة في الوداع. لاعبون مثلهم يجب أن يغادروا بايرن من الباب الكبير“.

ويحتل الفريق البافاري المركز الثاني بعد الفوز 1/0 على هيرتا برلين متأخرًا بفارق 3 نقاط عن بروسيا دورتموند المتصدر.

ويبلغ ريبيري وروبن 35 عامًا ويبلغ رافينيا 33 عامًا.

2. رافينيا حزين

ولم يظهر رافينيا كثيرًا في الآونة الأخيرة وأعرب عن استيائه بشكل علني رغم أنه يجتاز مرحلة يحاول فيها لاعبون في مثل عمره تجنب انتقاد المدرب علنًا.

ورغم أن جوشوا كيميش لن يلعب مباراة الإياب بدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا بسبب الإيقاف إلا أن رافينيا لا يبدو مقتنعًا أنه سيشارك في المباراة بعد أن استبعد من التشكيلة الأساسية للفريق في 5 من بين آخر 6 مباريات في الدوري الألماني.

وقال: ”من الصعب أن تكون مستعدًا وأنت لا تلعب. أؤدي ما يجب أن أفعله وأتدرب جيدًا. لكن المدرب لا يعتمد عليّ“.

”لم يسبق لي أن تسببت في مشاكل في بايرن ولا أريد أن أفعل ذلك الآن. لكن الأمر محزن“.

وردًا على سؤال عما إذا كان المدرب نيكو كوفاتش أثار معه مباراة ليفربول قال: ”لم يخبرني ولم أطلب منه شيئًا. أنا أؤدي واجبي فحسب“.

3. بيريرا يحقق رقمًا قياسيًا غير مرغوب فيه

حقق ماتيوس بيريرا مدافع نورمبرغ متذيل الترتيب رقمًا قياسيًا غير مرغوب فيه عندما طرد بعد 4 دقائق فقط أمام فورتونا دوسلدورف لتكون أسرع حالة طرد في تاريخ النادي.

وطرد بيريرا (22 عامًا) والذي انتقل معارًا من سبورتنغ، بسبب ضربة بالمرفق وجهها لمنافسه بدون كرة ولم يشاهدها الحكم قبل أن يلفت نظره فريق العمل الخاص بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وظل نورمبرغ متقدمًا في النتيجة قبل أن يلحق الضرر بنفسه مجددًا حين حول البرازيلي إيفرتون تمريرة عرضية بضربة رأس في مرماه قبل أن ينهي دوسلدورف اللقاء لصالحه 2/1.

وبهذه الهزيمة يتأخر نورمبرغ بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الخامس عشر وهو آخر المراكز التي تضمن لصاحبها البقاء في دوري الأضواء.

4. أونيسيو يسلك طريقًا طويلًا للنجاح

كانت الثنائية التي أحرزها كريم اونيسيو في فوز فريقه ماينتس 3/0 على شالكه أفضل ما حقق في مسيرته كلاعب بعد ان عانى من فترات صعود وهبوط كثيرة.

فبعد أن خاض الجناح النمساوي مجموعة من التجارب ضمن صفوف عدة فرق نمساوية وجد أونيسيو نفسه فجأة في دوري الدرجة الرابعة في بلاده وهو في سن الـ 20 وكان يعمل في إصلاح السيارات لتغطية نفقاته.

لكن مسيرته الكروية أخذت طريقها في الصعود بعد أن ساعدت أهدافه 18 فريقه ماترسبورغ على الصعود لدوري الأضواء في النمسا في موسم 2014/2015.

ومن بعدها انتقل اللاعب لصفوف ماينتس الألماني في 2016 لكن تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب معظم فترات الموسم الماضي.

5. رويس جاهز للعودة مع بروسيا دورتموند

يتوقع أن يكون ماركو رويس قائد بروسيا دورتموند جاهزًا للمشاركة مع فريقه في المباراة المقبلة حين يحل ضيفًا على أوغسبورغ. لكن عودته لم تكن بالسرعة الكافية بالنسبة لصاحب الصدارة.

وغاب رويس عن 3 مباريات وخسر فريقه 4 نقاط في تلك الفترة ليتقلص الفارق بين بروسيا دورتموند المتصدر ومطارده بايرن ميونخ حامل اللقب إلى 4 نقاط بدلًا من 7.