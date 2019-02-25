أنطوني جوشوا يهدد غاريل ميلر بتغيير ملامح وجهه في نزالهما بنيويورك

حذر الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا بطل العالم في الوزن الثقيل اليوم الأربعاء متحديه الأمريكي غاريل ميلر من أنه سيقبض روحه ويغير ملامح وجهه عند نزالهما في ماديسون سكوير جاردن في الأول من يونيو المقبل.

وسيكون النزال الذي سيقام في نيويورك أول ظهور لجوشوا، الحائز على ألقاب رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية، في الولايات المتحدة.

وخلال مؤتمر صحفي جمعهما وجهًا لوجه وسط إجراءات أمنية مشددة في فندق فخم بغرب لندن، بدا جوشوا الهادئ دومًا غاضبًا عندما قال ميلر إن الملاكم البريطاني يتسم ”بالأناقة الشديدة“ إضافة لكونه حليق الذقن وأنفه في السماء.

وقال الملاكم البالغ من العمر 29 عامًا، الذي حقق 22 فوزًا في مسيرته الاحترافية تضمنت 21 بالضربة القاضية والذي أشار إلى أن أمامه 10 سنوات أخرى قادمة في الحلبات، للصحفيين: ”تعالوا في الثاني من يونيو وسيبدو جاريل شخصًا آخر“.

وأضاف بطل أولمبياد 2012 في وزن فوق الثقيل ”لا أعرف كرة القدم ولا الرجبي ولا كرة القدم الأمريكية ولا كرة السلة أو الكيك بوكسينغ، أعرف كيف أسدد اللكمات للناس وأتغلب عليهم“.

وقال جوشوا إنه ”بحاجة“ للفوز بالضربة القاضية للإعلان عن وجوده في الولايات المتحدة.

وجاء المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين عقب مؤتمر مشابه في نيويورك الأسبوع الماضي انتهى بالدفع وتبادل اللكمات بين الملاكمين.

ولم يخسر ميلر من قبل وحقق 23 انتصارًا مقابل تعادل واحد في 24 مباراة خاضها وقال إنه يخطط للفوز على جوشوا في 7 جولات.