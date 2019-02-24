بروسيا دورتموند يحقق فوزًا دراميًا على باير ليفركوزن ويبقي على الفارق مع بايرن ميونخ في ترتيب الدوري الألماني (فيديو)

حقق بروسيا دورتموند فوزًا دراميًا بنتيجة 3/2 على باير ليفركوزن في قمة منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الألماني، على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وافتتح دان أكسيل زاغادو التسجيل لبروسيا دورتموند في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل كيفن فولاند لباير ليفركوزن في الدقيقة 37.

لكن جادون سانشو لم يمهل منافسه كثيرًا وتقدم لبروسيا دورتموند في الدقيقة 38، وعزز ماريو غوتزة تقدم أسود فيستفاليا في الدقيقة 60.

وسجل جوناتان غلاو تاه هدف التقليص لباير ليفركوزن في الدقيقة 75.

هذا الفوز الأول لبروسيا دورتموند بعد أن تعادل في الثلاث مباريات الماضية في الدوري الألماني، ليرفع رصيده إلى 54 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن مطارده بايرن ميونخ، في حين تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 36 نقطة في المركز السابع.