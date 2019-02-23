باريس سان جيرمان يحافظ على قمة ترتيب الدوري الفرنسي بإسقاط نيم أولمبيك (فيديو)

حافظ فريق باريس سان جيرمان اليوم السبت، على قمة ترتيب الدوري الفرنسي، بتغلبه على ضيفه نيم أولمبيك بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة والعشرين للمسابقة المحلية.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 68 نقطة محلقًا على القمة، بينما تجمد رصيد نيم أولمبيك عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.
via @VideoGoalsHD pic.twitter.com/KDWCviFqP0
— via @VideoGoalsHD (@viavideogoals) February 23, 2019
أنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله كريستوفر نكونكو في الدقيقة 40.
وفي الوقت الذي بحث فيه الضيوف عن التعادل، أضاف كيليان مبابي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 69و89.
via @VideoGoalsHD pic.twitter.com/otXBZCH100
— via @VideoGoalsHD (@viavideogoals) February 23, 2019
via @VideoGoalsHD pic.twitter.com/sjh3jIkPty
— via @VideoGoalsHD (@viavideogoals) February 23, 2019