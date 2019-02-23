بايرن ميونخ يواصل تضييق الخناق على بروسيا دورتموند في قمة ترتيب الدوري الألماني (فيديو)

واصل بايرن ميونخ، اليوم السبت، تضييق الخناق على بروسيا دورتموند في إطار المنافسة على قمة ترتيب الدوري الألماني.

وتغلب بايرن ميونخ على ضيفه هيرتا برلين بهدف نظيف في الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية.

وارتفع رصيد بايرن إلى 51 نقطة في الوصافة بفارق الأهداف خلف دورتموند، بينما تجمد رصيد هيرتا برلين عند 32 نقطة في المركز العاشر.

وبعد سلسلة من الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع حلول الدقيقة 62 جاء هدف الفوز للفريق البافاري عن طريق الإسباني خافيير مارتينيز.

وفشلت جميع محاولات هيرتا برلين في إدراك التعادل، ليخرج البافاري فائزًا باللقاء.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم، عن فوز ماينز على شالكه بثلاثية نظيفة، وبالنتيجة نفسها، تغلب فولفسبورغ على بوروسيا مونشنغلادباخ، وفرايبورغ على أوجسبورغ بخمسة أهداف لهدف.