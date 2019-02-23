ناصر الخليفي: مبابي ونيمار باقيان بنسبة 2000% مع باريس سان جيرمان

علّق ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على إمكانية الاستغناء عن النجمين الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار جونيور في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ونقلت صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية، الجمعة، عن الخليفي قوله:“مبابي ونيمار مستمران مع باريس سان جيرمان، ليس بنسبة 100%، بل 2000%“.

وأضاف الخليفي:“العديد من وسائل الإعلام، خاصة الفرنسية، تزعم أننا بحاجة إلى بيع نيمار، أو مبابي، وأؤكد أنهما مستمران معنا“.

وألمح ناصر الخليفي إلى أن باريس سان جيرمان بصدد إبرام صفقات قوية الصيف المقبل، كما أبدى ثقته الكبيرة بتوفير الموارد المالية لتدعيم الفريق بما يتناسب مع لوائح قانون اللعب المالي النظيف.

وأوضح:“أبرمنا 13 عقدًا جديدًا لرعاية باريس سان جيرمان، وبصدد البحث عن وسائل تمويل أخرى“.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي وفي رصيده 65 نقطة من 24 مباراة، وتعادل سلبيًا مع ليفربول في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وعن إمكانية التعاقد مع الفرنسي آرسين فينغر في منصب المدير الرياضية، قال الخليفي:“لقد تعبت من الإجابة عن هذه الأسئلة المتكررة، وعلاقتي بآرسين فينغر قوية للغاية، وبدأت منذ سنوات عديدة، فهو مدرب رائع، وقوي الشخصية، ويملك خبرات كبيرة بكرة القدم، ولكن باريس سان جيرمان لديه مديره الرياضي أنتيرو هنريكي، الذي نثق به تمام الثقة“.

وأضاف:“لقد سمعت أنباءً تتردد عبر وسائل الإعلام، تشير إلى أن فينغر سيتولّى منصب المدير الرياضي، الأمر بات زائدًا عن الحد، دعونا نعمل من فضلكم، هنريكي يؤدي عمله بشكل مميز، وسيبقى معنا، وهو مستمر في منصبه“.

واختتم الخليفي:“هنريكي مستمر معنا للموسم المقبل، ولا يوجد لدينا أي مشاريع رياضية مشتركة مع آرسين فينغر“.