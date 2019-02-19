إبراهيموفيتش مواصلًا التحدي: تحطيم الأرقام القياسية مهمتي

وعد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بتحطيم جميع الأرقام القياسية في الدوري الأمريكي لكرة القدم في الموسم الجاري مع فريقه لوس أنغلوس غالاكسي.

وقال إبراهيموفيتش خلال حفل تقديم الفريق قميصه الجديد، أمس: ”في الموسم الجاري، أريد أن أجلب لكم شيئًا، سأحطم كافة الأرقام القياسية للدوري الأمريكي لكرة القدم“.

وعلى الرغم من تسجيل نجم برشلونة وإنتر السابق 22 هدفًا، وتمريره عشر كرات حاسمة في 27 مباراة في الموسم الماضي، إلا أنه لم ينجح في قيادة فريقه إلى التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويخوض غالاكسي، الفائز بلقب الدوري خمس مرات، مباراته الأولى في 2 مارس المقبل أمام شيكاغو.

وضمن الأرقام القياسية، التي يمكن أن يحطمها زلاتان، التسجيل في تسع مباريات متتالية، أو تمرير كرات حاسمة في ثماني مباريات على التوالي، أو حتى تسجيل أربعة أهداف في شوط واحد، إضافة إلى عدد التسديدات مع 181 تسديدة، والتسديدات بين الخشبات الثلاث مع 76 تسديدة.