ريبيري وبواتنغ يغيبان عن مباراة بايرن ميونخ ضد ليفربول بدوري أبطال أوروبا

قال نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، إن الجناح فرانك ريبيري وقلب الدفاع جيروم بواتنغ سيغيبان عن مواجهة بين بطل ألمانيا ومستضيفه ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء.

وأبلغ كوفاتش الصحفيين قبل السفر إلى إنجلترا أن ريبيري بقي في ميونيخ بعد أن رزق بمولود بينما يعاني بواتنغ من فيروس بالمعدة.

وسينتظر العملاق البافاري أيضًا حتى الغد لمعرفة ما إذا كان الجناح كينغسلي كومان سيصبح جاهزًا بعد إصابته في الكاحل، يوم الجمعة.

A little update from #Kovac: "@JB17Official misses out with stomach flu, but @FranckRibery will travel later today after becoming a father late last night."#LFCFCB pic.twitter.com/ROh3M1m65Z

— FC Bayern English (@FCBayernEN) February 18, 2019