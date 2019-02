السماح للجماهير بدخول الاستاد في منتصف الشوط الأول لنهائي ولاية ريو دي جانيرو (فيديو)

مرت كرة القدم البرازيلية بيوم آخر من الفوضى التي لا سابق لها، مساء الأحد، عندما تم السماح للمشجعين بدخول استاد ماراكانا في منتصف الشوط الأول، بعد أن رفع قاضٍ حظرًا فُرض عندما فشل الناديان في التوصل لاتفاق بشأن أين تجلس جماهيرهما.

وفُتحت أبواب الاستاد بعد مرور حوالي 30 دقيقة من نهائي بطولة ولاية ريو دي جانيرو، من أجل السماح للآلاف من مشجعي فاسكو دا غاما وبعض جماهير فلومينيسي بدخول الملعب.

Fim de papo. Torcida vascaína, que entrou no jogo com 30 minutos do primeiro tempo, celebra e canta: “É o destino” #trmaraca pic.twitter.com/eubohvbTUf

— Amanda Kestelman (@amanda_kest) February 17, 2019