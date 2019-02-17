إصابة مرعبة على حلبة UFC (فيديو)

تعرض سفيان بوكيوتشو مقاتل الفنون القتالية المختلطة (UFC) لإصابة مروعة خلال محاولة ركل منافسه توم أسبينال.

وحاول بوكيوتشو توجيه ركلة لمنافسه الإنجليزي لكنه سقط على الفور بعدما التوت قدمه، وبدا أنها قد تعرضت لكسر خطير، ليوقف الحكم المباراة مباشرة.

وتوقف أسبينال على الفور عندما هرع الحكم إلى بوكيوتشو الذي كان يتألم على الأرض في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أندرسون سيلفا نجم UFC قد تعرض لإصابة مماثلة خلال لقائه الثاني مع كريس وايدمان في العام 2013.

وتلقى المصارع المنحوس الكثير من رسائل الدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد المعجبين:“يا لحظك العثر، هذه تقريبًا نفس إصابة سيلفا، وأتمنى أن تتعافى بشكل كامل“.

وأضاف آخر:“مصارع غير محظوظ، وكل التوفيق له، وأتمنى له التعافي سريعًا“، بينما علق آخرون على الصوت العالي الذي ظهر في الفيديو عندما كسرت ساقه، فيما نال أسبينال الكثير من عبارات الإشادة بعدما وضع سلامة وأمان منافسه في المقام الأول.