موناكو يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الفرنسي بإسقاط نانت

استعاد فريق موناكو، اليوم السبت، ذاكرة انتصاراته في الموسم الحالي للدوري الفرنسي، وتغلب على ضيفه نانت بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد موناكو إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد نانت عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر، ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 59 نقطة.

ويدين موناكو بالفضل إلى البرتغالي جيلسون مارتينز الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 13.

ويعود آخر انتصار لموناكو في الجولة الثالثة والعشرين على حساب تولوز بهدفين مقابل هدف.

وفي مباراة ثانية، ضمن الجولة ذاتها، فاز أنجيه على ضيفه نيس بثلاثية نظيفة سجلها الكاميروني ستيفان باهوكين من ضربة جزاء، و أنجيلو فولغيني وكريستيان لوبيز في الدقائق 44 و47 و92.

بذلك، ارتفع رصيد أنجيه إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد نيس عند 37 نقطة في المركز السابع.