بايرن ميونيخ يتخطى أوغسبورغ بصعوبة ويطارد بروسيا دورتموند على قمة ترتيب الدوري الألماني (فيديو)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 48 نقطة في الوصافة بفارق نقطتين خلف بوروسيا دورتموند المتصدر بينما تجمد رصيد أوغسبورغ عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.