بايرن ميونيخ يتخطى أوغسبورغ بصعوبة ويطارد بروسيا دورتموند على قمة ترتيب الدوري الألماني (فيديو)

واصل فريق بايرن ميونيخ، مطاردته لبوروسيا دورتموند على قمة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، وتغلب على مضيفه أوغسبورغ بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الثانية والعشرين للمسابقة المحلية.
وبادر أوغسبورغ بتسجيل هدف مبكر بعد مرور 13 ثانية على بداية اللقاء بالنيران الصديقة عبر ليون غوريتسكا.
ومع حلول الدقيقة 17 أدرك بايرن ميونيخ التعادل عن طريق الفرنسي كينغسيلي كومان.
واستعاد أوغسبورغ التقدم مجددًا عبر الكوري الجنوبي دونغ وون جي في الدقيقة 23، قبل أن يسجل كومان الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 45.
وشهدت الدقيقة 53 نجاح النمساوي ديفيد ألابا في إحراز الهدف الثالث لبايرن ميونيخ.
via @VideoGoalsHD pic.twitter.com/8GzEwOULKQ
— via @VideoGoalsHD (@viaVideoGoals16) ١٥ فبراير ٢٠١٩
#Augsburg 1:1 #Bayern / #Bundesliga / Day 22 / 17′ #Coman#FCAFCB https://t.co/fHctFdGf1M
— VideoGoals HD (@VideoGoalsHD) ١٥ فبراير ٢٠١٩
via @VideoGoalsHD pic.twitter.com/C89wUHaXtO
— via @VideoGoalsHD (@viaVideoGoals16) ١٥ فبراير ٢٠١٩
via @VideoGoalsHD pic.twitter.com/Kt2uSEhxyi
— via @VideoGoalsHD (@viaVideoGoals16) ١٥ فبراير ٢٠١٩
via @VideoGoalsHD pic.twitter.com/bWhUENBnmM
— via @VideoGoalsHD (@viaVideoGoals16) ١٥ فبراير ٢٠١٩
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج البافاري فائزًا بالنقاط الثلاث.
ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 48 نقطة في الوصافة بفارق نقطتين خلف بوروسيا دورتموند المتصدر، بينما تجمّد رصيد أوغسبورغ عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.