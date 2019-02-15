فرانك ريبيري يلمح إلى استمراره مع بايرن ميونخ

ألمح الدولي الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونخ الألماني، إلى إمكانية استمراره مع النادي البافاري الموسم المقبل.

وقال ريبيري في مقابلة مع صحيفة ”ليكيب“ الألمانية: ”سنرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة كيف ستسير الأمور“.

وأضاف ”سأجلس مع مسؤولي بايرن ميونخ خلال الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى وكيل أعمالي، سأظل هنا إذا كان بإمكاني منحهم كل ما لدي“.

واقترب ريبيري من بلوغ 36 عامًا، وقال إنه عشق بايرن ميونخ منذ انضمامه له في صيف 2007، ليصل إلى موسمه الثاني عشر مع الفريق.

ويعترف ريبيري بأنه منذ اليوم الذي دخل فيه بايرن ميونخ، أدرك أنه سيحقق مسيرة رائعة مع الفريق، موضحًا ”أدركت بسرعة أن بايرن ميونخ هو النادي الذي أريده، شعرت أن هذا قد حدث بالنسبة لي، هذا النادي يضم كل شيء بالنسبة لي للفوز بالألقاب، كانت علاقتي مع إدارة النادي والجماهير جيدة منذ البداية“.

”سأكمل عامي الـ36 في السابع من أبريل المقبل، أي أني قضيت ثلث حياتي في بايرن ميونخ وهي فترة بلغت أكثر من ثلثي مسيرتي وهذا أمر مؤثر للغاية بالنسبة لي“.

وأضاف الدولي الفرنسي السابق: ”بايرن ميونخ عائلتي، لقد سمح لي هذا النادي بالتعبير عن نفسي. أخذني بايرن ميونخ كما كان، هنا هم واضحون مثلي، لا أنا ولا بايرن ميونخ نتظاهر بأي شيء، أو ندعي شيئًا خاطئًا، ولا يوجد نفاق بيننا“.

”منذ أن كنت طفلًا تعلمت القتال، كنت أبحث عن حلول للأشياء، لم يكن أي شيء سهلًا، وأنا أعلم من أين أتيت، كان لدي دائمًا جهد كبير. وعندما تكون في نادٍ بين أفضل 5 في العالم، لماذا ترحل إلى أي مكان آخر؟ إذا رحلت سأرحل وأنا قدّمت ما لدي وبطريقة تليق بي“.

وفي حال فوز بايرن ميونخ باللقب هذا الموسم، سيصبح ريبيري اللاعب الوحيد في تاريخ البوندسليغا الذي يملك 9 ألقاب كلاعب غير ألماني.

وعن ذلك قال: ”هناك قصة حب حقيقية مع بايرن ميونخ، نحن شريكان وفي عالم كرة القدم من النادر أن تجد هذا الإخلاص“.