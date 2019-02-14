رابطة الدوري الفرنسي تنضم لدعوى قضائية ضد كتابات مسيئة لكيليان مبابي

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، اليوم الخميس، أنها انضمت لدعوى قضائية ضد من قاموا بكتابة عبارات على الجدران ضد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بشكل يحض على العنصرية ومعاداة السامية والخوف من المثليين.

وتم اكتشاف الكتابة في إحدى محطات مترو العاصمة الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي ما دفع الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية للتقدم بشكوى.

ولم يتم الوصول لمن قاموا بتلك الكتابات.

وأضافت رابطة الدوري الفرنسي في بيان ”ستنضم رابطة الدوري الفرنسي للدعوى المرفوعة من قبل الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية ضد من قاموا بكتابة هذه الكتابات“.

”تدين رابطة الدوري الفرنسي هذه الكتابات العنصرية المعادية للسامية وللمثليين والتي استهدفت كيليان مبابي“.

وولد مبابي، ووالده من الكاميرون بينما والدته من أصول جزائرية، في باريس.

والمهاجم البالغ من العمر 20 عامًا أحد أبطال فوز فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا وسجل هدفه الرابع في البطولة خلال الانتصار 4/2 على كرواتيا في النهائي.