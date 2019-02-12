حكم الفيديو يهدد اللاعبين في دوري أبطال أوروبا

نشرت صحيفة ”ماركا“ أبرز القوانين التي سيعتمدها حكم الفيديو في دوري أبطال أوروبا، والتي تنطلق لقاءات دور الـ16، مساء اليوم الثلاثاء، بمباراتي روما وبورتو، ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

وجاءت أبرز القرارات إنذار كل لاعب يطالب الحكم بالاستعانة بالفيديو، وطرد كل لاعب يتدخل بشكل عنيف.

ونستعرض أبرز القرارات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن حكم الفيديو:

– إنذار كل لاعب يطالب الحكم باستعمال حكم الفيديو.

– طرد لكل لاعب يتدخل بشكل عنيف في حال قرر حكم الفيديو ذلك.

– مراعاة الوقت بدل الضائع بشكل أكبر، حيث أشارت دراسة لكون لقاءات دوري الأبطال لا تلعب خلالها سوى حوالي 61 دقيقة.

– الحكم صاحب القرار الأخير رغم تدخل الفيديو.

– الشفافية في توضيح القرارات عبر الشاشة داخل الملعب والنقل التلفزيوني.

– حكم الفيديو يتدخل حتى خارج رقعة الملعب وبعد نهاية اللقاء.

– تدخل حكم الفيديو في الهتافات العنصرية من طرف الجماهير.