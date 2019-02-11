البرازيل تفقد فرصة التأهل لكأس العالم تحت 20 عامًا

تغلبت البرازيل 1-صفر على الأرجنتين في اليوم الأخير من منافسات بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عامًا، مساء الأحد، لكن النتيجة لم تكن جيدة للفريقين إذ نجحت الإكوادور في التفوق على الأرجنتين لتحرز اللقب بينما أنهت البرازيل البطولة خارج المراكز المؤهلة لكأس العالم هذا العام.

وستنضم أوروغواي وكولومبيا إلى الإكوادور، التي حققت لقبها الأول، والأرجنتين في كأس العالم التي تقام كل عامين وتنطلق في بولندا في مايو آيار.

وسجلت البرازيل، التي تملك الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، ستة أهداف فقط في تسع مباريات واحتلت المركز الخامس بين ستة فرق.

وستغيب عن كأس العالم تحت 20 عامًا للمرة الثالثة في آخر أربع نسخ.

ورغم أن البرازيل لعبت بدون أبرز لاعبيها في البطولة مع رفض ريال مدريد السماح لفينسيوس جونيور بالانضمام للفريق وعدم موافقة بايرن ميونخ على ترك الجناح باولينيو، تأثر المنتخب البرازيلي أيضًا بعدم التنظيم.

وخاض الفريق القليل من المباريات الودية قبل البطولة مقارنة بمنافسيه بينما شهد منصب المدرب تغييرًا مستمرًا.

وتولى المدرب الحالي كارلوس أماديو المسؤولية قبل عام وتسبب التغيير المستمر في عدم ثبات البرازيل على أسلوب لعب واضح، بالمقارنة مع أوروغواي والأرجنتين على سبيل المثال، وجاء كل مدرب بأفكاره الخاصة.

وقال ني فرانكو، وهو لاعب سابق في منتخب البرازيل تحت 20 عامًا، لموقع ”أو إستادو“ على الإنترنت: ”نشعر بأن في السنوات الأخيرة مر على فرق الشباب العديد من القادة المختلفين والكثير من التغيير“.

كما ظهرت قلة الاهتمام بالبطولة في تغطية وسائل الإعلام البرازيلية التي منحت مساحة لتغطية احتفال نيمار بعيد ميلاده 27 أكبر من هزيمة منتخبها للشباب أمام أوروغواي في الليلة نفسها.

ولم يوفر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أيضًا أية معلومات عن اللاعبين الذين ذهبوا إلى تشيلي بعيدًا عن أسمائهم.

لكن الإخفاق في التأهل لكأس العالم ربما لا يؤثر على مستقبل اللاعبين أو المنتخب الوطني.

وسبق لمالكوم، لاعب برشلونة، وفريد، لاعب مانشستر يونايتد، وفيليبي أندرسون، لاعب وست هام يونايتد، وريتشارليسون، مهاجم إيفرتون، المشاركة في بطولات مخيبة مع البرازيل في الماضي.