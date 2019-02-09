هوفنهايم يحرم بروسيا دورتموند من الانتصار في الدوري الألماني

حرم فريق هوفنهايم اليوم السبت، مضيفه بروسيا دورتموند من تحقيق الانتصار بتعادلهما بثلاثة أهداف لكل منهما في الجولة الحادية والعشرين للدوري الألماني.

وارتفع بهذا التعادل رصيد هوفنهايم إلى 30 نقطة في المركز التاسع، كما ارتفع رصيد دورتموند إلى 50 نقطة في الصدارة.

أنهى دورتموند الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثنائية نظيفة سجّلاها الإنجليزي جادون سانشو، وماريو غوتزه في الدقيقتين 32 و43.

وأضاف دورتموند الهدف الثالث في الدقيقة 66 عبر البرتغالي رافائيل جوريرو.

وردّ هوفنهايم بثلاثة أهداف عن طريق الجزائري اسحاق بلفوضيل (هدفين) في الدقيقتين 75 و87، والتشيكي بافيل كاديرابيك في الدقيقة 83.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز هيرتا برلين على بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثية نظيفة، وهانوفر على نورنبيرغ بهدفين دون رد، بينما تعادل فرايبورغ مع فولفسبورغ بثلاثة أهداف لكل منهما، ولايبزيغ مع آينتراخت فرانكفورت سلبيًا.