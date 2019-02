10 قتلى بحريق في مركز تدريب تابع لنادي فلامنغو

قال رجال الإطفاء، إن حريقًا شب في مركز تدريب تابع لنادي فلامنغو لكرة القدم في العاصمة البرازيلية، أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 3، اليوم الجمعة.

وقع الحريق في المركز الذي جرت توسعته قبل شهرين فقط.

واندلع الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة وتدخل رجال المطافئ للسيطرة على الوضع، لكن الحادث ترك خسائر بشرية.

ويضم المركز لاعبين للفئات الصغرى ما بين 14 و17 عامًا وبعض مدربيهم ولم يعرف بعد أسماء الضحايا.

ويعتبر فلامينغو من أبرز وأشهر الأندية البرازيلية وأنجب العديد من أساطير كرة القدم البرازيلية أبرزهم زيكو، ويبقى فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد الشاب الجديد آخر المواهب التي خرجت من الفريق.

Com a remoção dos provisórios, segundo o projeto do CT, essa área tornar-se-ia um estacionamento do novo módulo profissional. pic.twitter.com/5R5eT3fziX

Rapaziada, sobre o incêndio:

Entre 2010 e 2011, o Flamengo deu início à construção dos módulos do CT.

E por pedido do técnico Wanderley Luxemburgo, construiu unidades provisórias no CT para receber a delegação profissional do clube.

O local do incêndio é ali, no início do CT. pic.twitter.com/A2lQ8YwYdW

— De Laurentiisᶜʳᶠ (@b_delaurentis) February 8, 2019