قالت قناة بي إن سبورتس، ان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قرَّر تأجيل مناقشة إلغاء قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، بعدما كان مقرَّرًا مناقشة الامر خلال اجتماعات اليوم الخميس.

وكان عدة مدربين كبار ناقشوا الموضوع في اجتماع بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واقترحوا على لجنة المسابقات إلغاء قاعدة الهدف خارج الميدان، والذي كان يمنح التأهل لفريق على حساب آخر رغم التعادل في النتيجة الإجمالية للقاءي الذهاب والإياب.

وبحسب سكاي سبورتس فأغلبية اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع إلغاء القانون الذي عمره أزيد من 50 سنة.

وبدأ تطبيق القانون في مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1965 -1966 ثم تم تعميمها على كل المسابقات الأوروبية على صعيد الأندية والمنتخبات، كما أصبحت قاعدة عالمية فيما بعد.

وإذا ما قرَّر “يويفا”” إلغاء الهدف خارج الأرض بهدفين، فسيكون قرارًا تاريخيًا، حيث حسمت مباريات وبطولات عديدة استنادًا لهذه القاعدة.

وألغى اتحاد أمريكا الجنوبية هذه القاعدة في المباريات النهائية لكأس كوباليبارتادوريس، كما ألغاه الاتحاد الإنجليزي في بعض مسابقاته.