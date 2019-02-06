باريس سان جيرمان يدرج اسم أدريان رابيو في قائمة دوري أبطال أوروبا

أقدم باريس سان جيرمان على خطوة مفاجئة بقيد لاعب الوسط أدريان رابيو في قائمة النادي الفرنسي في مرحلة أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، رغم رفض اللاعب الفرنسي تجديد عقده.

وربطت تقارير صحفية بين برشلونة ورابيو الذي توافق مع اللاعب خلال الموسم الماضي وفترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، لكن سان جيرمان رفض رحيل اللاعب في يناير/كانون الثاني الماضي، وقرر الإبقاء عليه لحين الرحيل مجانًا.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إن باريس سان جيرمان قرر قيد اللاعب في قائمته في مرحلة خروج المغلوب من دوري الأبطال.

وهذا الأمر يتناقض مع رفض النادي مشاركة اللاعب في البطولات المحلية، لرفضه توقيع عقد جديد لحين رحيله إلى برشلونة مجانًا الصيف المقبل.

وسيواجه الفريق الفرنسي مانشستر يونايتد في دور الـ16 لدوري الأبطال، ما يعني أن المدير الفني الألماني توماس توخيل يمكنه الاعتماد على رابيو حين الحاجة إليه.

ويقام لقاء الذهاب في ملعب “أولد ترافورد” بمانشستر، بينما العودة بملعب بارك دي برينس في العاصمة الفرنسية.

وشهدت القائمة تواجد الوافد الجديد لياندرو باريديس، والمصابين نيمار وليفين كورازاوا، وتم استبعاد لاسانا ديارا، لاعب الوسط المدافع.

يذكر أنه يمكن لأي فريق متأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أن يسجل ثلاثة لاعبين جدد بعد انتقالات الشتاء في يناير، وخلال هذا الموسم تحديدًا لا يوجد مانع في تقييد أي لاعب لعب في النسخة نفسها مع فريقه السابق.