فلورنتين بوغبا ينضم إلى أتلانتا يونايتد الأمريكي

أعلن أتلانتا يونايتد، بطل دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم، تعاقده مع فلورنتين بوغبا، الشقيق الأكبر لبول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وكان المدافع بوغبا، لاعب منتخب غينيا، يلعب في الدوري التركي.

وقال كارلوس بوكانيغرا، المدير الفني لأتلانتا يونايتد، في بيان: “يسعدنا الإعلان رسميًا عن انضمام فلورنتين إلى النادي”.

وتابع: “إنه قلب دفاع يتمتع بالقوة البدنية، ولديه مهارات جيدة”.

Meet the new boys ????

We're going LIVE with two preseason roomates, Florentin Pogba and @AndersonAsiedu8!

Join us and get those questions in!

➡️ https://t.co/4UIoTDkpy7 pic.twitter.com/LqpOWMzN7N

— Atlanta United FC (@ATLUTD) February 5, 2019