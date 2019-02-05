رغم الإصابة.. نيمار يرقص على كرسي متحرك في عيد ميلاده “الأحمر” (فيديو)

احتفل النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان بعيد ميلاده السابع والعشرين في الساعات الأولى من الخامس من فبراير/شباط وذلك بإقامة حفل صاخب في باريس حضره معظم زملائه في النادي الفرنسي وارتدوا جميعًا ملابس حمراء بناء على طلبه.

وارتدى نيمار بدلة حمراء وقبعة سوداء وصبغ شعره باللون الأصفر ولم تمنعه إصابته من الرقص على عكازين وكذلك على كرسي متحرك.

وقام مهاجم برشلونة السابق كذلك بالغناء مع عدد من المطربين الذين أحيوا الحفل الذي استمر حتى الساعات الأولى من فجر الثلاثاء.

وكان بين الحضور مدربه الألماني توماس توخيل والحارس المخضرم جيانلويجي بوفون ومواطنه الإيطالي ماركو فيراتي وداني الفيس وزميله البرازيلي تياغو سيلفا.

ودخل نيمار، الذي انفصل عن صديقته السابقة برونا، مقر الحفل بصحبة نجله الوحيد ورقص مع الحضور واستمتع معهم حتى الصباح.

وجاء احتفال نيمار بعيد ميلاده بعد 24 ساعة فقط من خسارة سان جيرمان لأول مرة في الدوري الفرنسي وذلك عندما تعرض للهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام مستضيفه أولمبيك ليون يوم الأحد.

وتأتي الهزيمة قبل خروج باريس سان جيرمان لمواجهة مانشستر يونايتد في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم 12 فبراير/ شباط الحالي.