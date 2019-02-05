مورينيو تعرض لموقف محرج قبل مباراة في هوكي الجليد (فيديو)

تعرَّض جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد لموقف محرج في روسيا عندما افتتح مباراة في هوكي الجليد لكنه سقط على الأرض أثناء خروجه من الملعب.

وحضر مورينيو مباراة ضمن الدوري القاري لهوكي الجليد، بين فريقي أفانغارد من مدينة أومسك، وسكا من بطرسبورغ، وجرت على ملعب في مدينة “بالاشيخا” الواقعة في مقاطعة موسكو يوم الاثنين.

لكن بعدما أسقط الكرة بين لاعبين من الفريقين وهو في اتجاهه لمغادرة الملعب انزلق على الأرض رغم أنه كان يسير على سجادة حمراء بعيدًا عن أرضية الملعب الجليدية.

ويبدو أن مورينيو مدرب ريال مدريد وتشيلسي السابق تعرَّض لإصابة إثر سقوطه، حيث خرج من الملعب وهو يعرج.

ولا يرتبط المدير الفني البرتغالي بأي فريق حاليًّا وقد ظهر عبر شبكة بي.إن سبورتس التلفزيونية لتحليل مباراة السعودية وقطر في كأس آسيا الأخيرة.