حبيب نورمحمدوف ليس نادمًا على شجاره مع كونور مكغريغور

ردّ الروسي حبيب نورمحمدوف بشكل قوي على قرار إيقافه من طرف اللجنة الرياضية بنيفادا 9 أشهر وغرامة بلغت 380 ألف جنيه إسترليني بعد شجاره مع الجماهير ومحيط المصارع الإيرلندي كونور مكغريغور.

وقال بطل العالم في منافسات UFC لقناة روسية تعليقًا على العقوبة: “نيفادا عليها التصرف وفق ممارستها فهي ولاية تسمح بالخمر والعاهرات والقمار”.

وأكد المصارع الروسي أنه غير نادم على ما وقع وقال: “واجهت العديد من المواقع التي ندمت عليها، لكن لا يمكنك العودة للوراء نهائيًا”.

وأضاف متحدثًا عما حدث في الحلبة “إنها غير موجودة على لائحة الأشياء التي ندمت عليها، لو أعيدت 100 مرة سأقوم بنفس التصرف 100 مرة”.

وأكد حبيب نورمحمدوف أن الأحداث اختلف حولها المشجعون وقال: “لا أشعر بأي ندم على ما وقع، بعض الأشخاص أحبوا ذلك وبعضهم لا، بالنسبة لي ليس هناك اختلاف فعلت ما أردت فعله”.

واتهم حبيب نورمحمدوف إدارة UFC بالوقوف بجانب مكغريغور، وبأن عقوبة الولاية كانت أيضًا لصالحه وقال: “أحسست بأن دعم UFC كان بجانبه وأغمضت عيني على عدة أشياء في عدة لحظات، حصلت على عقوبة مالية توازي 10 أضعاف عقوبته، هذه التصرفات ليست ضدي فقط بل ضد بلدي أيضًا”.

وأضاف البطل الروسي “الرياضة يجب أن تكون بعيدة عن السياسة، لكن في نزالي معه أحسست أنها موجودة بقوة، وهو شعور لم أحسه قبل ذلك، لكن حاليًا بدأت أفعل نفس الشيء”.