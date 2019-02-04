كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن العثور على جثة داخل حطام طائرة اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا الغارقة في بحر المانش، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وعثر الأحد على حطام الطائرة الصغيرة التي كان يستقلها لاعب نادي كارديف سيتي، الأرجنتيني إيميليانو سالا، والتي فقدت الأسبوع الماضي، في بحر المانش.

وكانت الطائرة، وهي من طراز بايبر ماليبو ورقم تسجيلها N264DB، فقدت في الـ 21 من كانون الثاني/ يناير الماضي عندما كانت متجهة من مدينة نانت الفرنسية إلى كارديف في ويلز. وكان على متنها كلّ من سالا وقائد الطائرة ديفيد ايبوتسون.

وقال ديفيد ميرنس، الذي يقود جهدًا مموَّلًا غير حكومي للبحث عن الطائرة المفقودة، إنه عثر على الحطام قرب جزيرة غيرنسي الواقعة في بحر المانش يوم الأحد.

وأضاف ميرنس: “كل ما أستطيع قوله، إن كمية كبيرة من الحطام موجودة في قعر البحر”.

وأضاف، أن فريق البحث تمكن من التعرّف على وجود الحطام باستخدام الموجات الصوتية، وذلك قبل أن يرسل غواصة مزودة بأجهزة تصوير إلى قاع البحر للتأكد من أن الحطام يعود للطائرة المفقودة بالفعل.

كان نادي كارديف اشترى سالا بمبلغ 15 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ قياسي بالنسبة للنادي الويلزي.

وكان سالا، البالغ من العمر 28 عامًا، والطيار إيبوتسون (59 عامًا) يستقلان طائرة خفيفة متجهة من نانت – حيث كان الأرجنتيني يلعب – إلى كارديف عندما فقد الاتصال بينها وبين منظومة السيطرة الجوية.

وكانت عملية بحث رسمية أوقفت في الـ 24 من كانون الثاني / يناير، وذلك بعد أن أكد كبير مسؤولي الموانئ في جزيرة غيرنسي أن احتمال نجاة الراكبين “ضئيل للغاية.”

وعثر الأسبوع الماضي على مقاعد يعتقد أنها من الطائرة المفقودة في ساحل قريب من سورتاينفي الفرنسي.