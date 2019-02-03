ليون ينزل الخسارة الأولى بباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي (فيديو)

ألحق ليون الخسارة الأولى بمنافسه باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الموسم الحالي، بالفوز عليه 2/1 في الجولة الـ 23 من المسابقة.

وتقدم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا لباريس سان جيرمان، في الدقيقة السابعة، لكن أولمبيك ليون رد بهدفين جاء الأول بتوقيع موسى ديمبلي في الدقيقة 33، في حين أضاف نبيل فقير في الدقيقة 49.

وهذه الخسارة الأولى لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، مقابل الفوز في 18 مباراة، والتعادل مرتين.

ولم تؤثر الخسارة على ترتيب باريس سان جيرمان إذ يتصدر جدول المسابقة برصيد 56 نقطة، في حين رفع الفوز رصيد ليون إلى 43 نقطة في المركز الثالث، مقابل 46 نقطة لليل في المركز الثاني.