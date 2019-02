فابريغاس يمنح موناكو أول فوز في آخر سبع مباريات في الدوري الفرنسي

أحرز سيسك فابريغاس هدفه الأول مع موناكو ليمنحه أول فوز في آخر سبع مباريات في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بتغلبه 2-1 على ضيفه تولوز اليوم السبت.

وهز لاعب الوسط الإسباني، المنضم من تشيلسي الشهر الماضي، الشباك في الشوط الثاني ليتقدم موناكو من المركز 19 إلى 18 ويحقق فوزه الأول على أرضه في الدوري.

ويملك موناكو 18 نقطة من 23 مباراة متساويًا مع كاين صاحب المركز 17 الذي يملك مباراة مؤجلة.

???? “Fabregas is magic, he wears a magic hat” ????

Cesc Fabregas gets his first Monaco goal tonight #ASMTFC pic.twitter.com/loutY3LHVO

— GFFN Match Zone (@GFFNMatchZone) February 2, 2019