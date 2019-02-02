بروسيا دورتموند يتعادل مع أينتراخت ويوسع صدارته في ترتيب الدوري الألماني

اكتفى بروسيا دورتموند بالتعادل 1-1 مع مستضيفه أينتراخت فرانكفورت، لكنه وسّع صدارته لدوري الدرجة الأولى الألماني إلى سبع نقاط بعد هزيمة منافسه بايرن ميونخ المفاجئة 3-1 أمام باير ليفركوزن، يوم السبت.

وبدا دورتموند في موقف صعب بسبب أداء أينتراخت الرائع وقوته البدنية لكن ذلك لم يدم سوى 20 دقيقة.

وسيطر الفريق الضيف ومنحه ماركو رويس التقدم بعد عمل رائع من رفائيل جيريرو في الدقيقة 22 كما سدد اللاعب الألماني في العارضة بعد ذلك بقليل.

وأدرك المتألق لوكا يوفيتش التعادل لأينتراخت في الدقيقة 36 وأضاع الفريقان العديد من الفرص في الشوط الثاني.

وكان التعادل كافيًا ليرفع دورتموند رصيده إلى 49 نقطة متقدمًا بسبع نقاط على بايرن.

ويملك بروسيا مونشنغلادباخ، الذي يلعب ضد شالكه في وقت لاحق من اليوم السبت، 39 نقطة في المركز الثالث.