مارادونا يتحول إلى “حلاق” للاعبي دورادوس دي سينالوا (فيديو)

استعان غاسبار سيرفيوس لاعب دورادوس دي سينالوا بمدربه دييغو أرماندو مارادونا في قص شعره الطويل وهو الأمر الذي لم يمانعه الأسطورة الأرجنتينية.
وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن لاعب برشلونة السابق لم يمانع في قص شعر لاعبه الذي وصفه بأنه “مثل شعر الخنزير”.
وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمارادونا البالغ عمره 58 عامًا وهو يقص شعر اللاعب بماكينة الحلاقة واللاعب مستسلم تمامًا.
وتولى مارادونا مسؤولية الفريق المنتمي لدوري الدرجة الثانية المكسيكي في سبتمبر/أيلول الماضي وقاده إلى أدوار خروج المغلوب حيث خسر أمام أتليتيكو سان لويس.
ونادرًا ما أمضى مارادونا عامًا في أي منصب لكنه جدّد عقده مع النادي المكسيكي للعام المقبل.