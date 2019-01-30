فيفا: سوق الانتقالات تجاوز 7 مليارات دولار عام 2018

كشفت دراسة للاتحاد الدولي في كرة القدم “فيفا”، اليوم الأربعاء، أن الحجم الإجمالي للإنفاق في سوق الانتقالات على مستوى العالم تجاوز للمرة الأولى في عام 2018 حاجز الـ7 مليارات دولار (6،1 مليار يورو)، تمثل منها قارة أوروبا نسبة 78،2%.

وتم العام الماضي في الإجمال تسجيل 16،533 حالة انتقال، تتعلق بـ14،186 لاعبًا من 175 جنسية مختلفة، مقابل مبلغ إجمالي وصل إلى 7،03 مليار دولار، كما فصّل الاتحاد الدولي الذي يسجل جميع الانتقالات عبر النظام الدولي للانتقالات.

وارتفعت نفقات الانتقالات بنسبة 10،3% في 2018، مقارنة مع عام 2017، وفق ما نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأنفق 31 ناديًا فقط أكثر من 50 مليون دولار، وتمثل هذه الأندية بمفردها أكثر من نصف الإنفاق الإجمالي.

وأوضح “فيفا” أن الأندية المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تمثل نسبة 78،2% من هذه الإنفاقات.

في المقابل، وبما يتعلق بميزان الإيرادات/النفقات من الانتقالات، تعتبر فرنسا الأكثر استفادة، إذ بلغت عائدات الانتقالات 467،2 مليون دولار، فيما وصل العجز في إنجلترا إلى 1،05 مليار دولار، وهو الأعلى بين الدول.

وللمرة الأولى منذ عام 2018، توجب على الأندية تقديم معلومات عن انتقالات اللاعبات على أساس النظام العالمي للانتقالات، وفي الإجمالي، تم تسجيل 696 حالة انتقال، بين أندية من 74 اتحادًا تتعلق بـ 614 لاعبة من 72 جنسية مختلفة.

ووصلت القيمة الإجمالية لهذه الانتقالات إلى 564 ألف دولار (493 ألف يورو)، وهو ما اعتبره فيفا “أن سوق انتقال اللاعبات المحترفات لا يزال في بداياته”.