تقارير.. باريس سان جيرمان يفكر جديًا في بيع نيمار وريال مدريد يترقب (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية إسبانية مفاجأة كبيرة عن تفكير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيع البرازيلي نيمار داسيفا، الصيف المقبل.

وقال الإعلامي خوسيه ألفاريز خلال البرنامج الإسباني الشهير “التشيرينغتو”، في خبر حصري إن إدارة باريس سان جيرمان تفكر بشكل قوي في بيع نيمار الصيف المقبل.

وأشار الصحفي في حديثه: “في الوقت الحالي يخطط نادي باريس سان جيرمان لبيع نيمار في الصيف لأنهم متعبون من اللاعب، وهناك فرصة أمام بيريز، رئيس الريال، للتعاقد معه”.

وشدد، على أن باريس بدأ يفكر في بيع نيمار بسبب عدم موافقته على إجراء عملية جراحية بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها في لقاء ستراسبورغ، حيث يضغط النادي على اللاعب لإجراء الجراحة للتعافي سريعًا قبل مواجهة ما نشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا على الأقل للمشاركة في مباراة العودة.

لكن اللاعب يرفض فكرة إجراء العملية الجراحية، لأنه يريد التعافي دون الخضوع لأي جراحة، حتى يشارك في بطولة كوبا أمريكا مع الفريق.

وأضاف الصحفي في نهاية حديثه: “نيمار يضع المشاركة مع البرازيل في كوبا أمريكا ضمن أولوياته على حساب باريس، لذلك للمرة الأولى تفكرالإدارة بجدية في بيعه.

وقد يغيب نيمار عن الملاعب لمدة لن تقل عن شهرين للإصابة، وعلى الأرجح لن يشارك في المباريات المقبلة للمنتخب البرازيلي في شهر مارس/ آذار المقبل، بينما تشير بعض التقديرات لإمكانية غيابه حتى نهاية الموسم.