باريس سان جيرمان يتعاقد مع الأرجنتيني باريديس لاعب سان بطرسبرغ الروسي (فيديو وصور)

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس من زينيت سان بطرسبرغ الروسي لمدة أربع سنوات ونصف.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام فرنسية قالت في وقت سابق إن سان جيرمان، صاحب الانفاق السخي، سيدفع 45 مليون يورو (51.48 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا والذي خاض تسع مباريات مع الأرجنتين.

وقال باريديس لموقع سان جيرمان على الإنترنت “أنا فخور جدًا بالانضمام إلى سان جيرمان”.

وتابع “الآن أمامي فرصة رائعة ليس فقط لاستكشاف مسابقة جديدة للدوري، لكن لارتداء قميص أحد أبرز الأندية في العالم”.

وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان إن باريديس سيعزز خط وسط فريقه.

وأضاف “سيضيف لياندرو إلى الفريق قوة كرة القدم الأرجنتينية والروح القتالية والمهارات الفردية العالية، “أثق أنه سينسجم سريعًا مع الفريق الذي يلعب بتنظيم جيد ويملك طموحات كبيرة”

ويحل بطل فرنسا، الذي يتفوق في صدارة دوري الدرجة الأولى المحلي بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه، ضيفًا على ليون الثالث يوم الأحد.