رياضي إيراني يعرض ميدالياته للبيع بسبب وضعه الاقتصادي (صورة)

دفعت الأوضاع الاقتصادية السيئة في إيران، لاعب رياضة رفع الأثقال مصطفى قلي زاده، الإثنين، إلى عرض الميداليات التي حصل عليها خلال مشاركاته في البطولات الداخلية للبيع.

وذكر موقع “طرفداري” الرياضي الإيراني، أن لاعب رياضة رفع الأثقال الحائز على 39 ميدالية، أقدم اليوم على عرض جميع ميدالياته التي حصل عليها للبيع بمزاد عام أمام مبنى الحكومة المحلية في مدينة مراغة التابعة لمحافظة أذربايجان الشرقية الواقعة شمال غرب إيران.

ونقل الموقع الرياضي أن “سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية وعدم رعاية المسؤولين الحكوميين لأوضاع الرياضي مصطفى قلي زاده دفعه إلى عرض جميع الميداليات التي حصل عليها للبيع”، مضيفًا إنه “وضع سيئ للغاية”.

وكتب لاعب رياضة رفع الأثقال قلي زاده في اللافتة التي رفعها قائلًا “أحتج على غياب العدالة في البلاد، وعدم قيام المسؤولين بالرد على الأسئلة الشكاوى التي طرحتها عليهم منذ فترة”.

ولدى الرياضي مصطفى قلي زاده شهادة ماجستير في القانون الدولي، وهو من أهالي مراغة ومن القومية الآذرية التركية.