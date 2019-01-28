منتخب اليابان يصعق إيران ويتأهل للمباراة النهائية بكأس آسيا 2019 (فيديو)

حجز المنتخب الياباني مقعدًا في المباراة النهائية لكأس آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات؛ بعد فوزه 3/0 على إيران، في نصف النهائي، الإثنين.

وانتهى الشوط الأول بتعادل سلبي مخيب بين اليابان وإيران، لكن الشوط الثاني كان مثيرًا.

وافتتح يويا أوساكو التسجيل للساموراي في الدقيقة 56 بضربة رأس، مستغلًا كرة عرضية من تاكومي مينامينو؛ بعد هفوة إيرانية.

وعاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني لليابان من ركلة جزاء في الدقيقة 67، احتسبها الحكم بعد خطأ من مرتضي بورعلي كنجي.

وعزز جينكي هاراغوتشي تقدم اليابان بالهدف الثالث في الدقيقة 92.

وهذا الفوز الخامس لليابان في البطولة من 5 مباريات، وسجل 11 هدفًا، واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط، في حين تلقى المنتخب الإيراني الخسارة الأولى في النسخة الحالية.

وهذه المرة الخامسة التي يصعد فيها منتخب اليابان إلى المباراة النهائية بكأس آسيا، علمًا أنه حصد اللقب 4 مرات، آخرها العام 2011، وقد أحرز اللقب نسخ 1992، و2000، و2004، و2011.

ويلعب منتخب اليابان المباراة النهائية يوم 1 فبراير المقبل، مع الفائز من مباراة الإمارات وقطر.