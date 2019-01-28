هانوفر الألماني يقيل المدرب برايتنرايتر‭ ‬ويعين توماس دول

استغنى هانوفر، المهدَّد بالهبوط من دوري الدرجة الأولى الألماني، اليوم الاثنين، عن خدمات مدربه أندريه برايتنرايتر وعين توماس دول بدلًا منه في محاولة لإخراج الفريق من كبوته.

وخسر هانوفر 5-1 أمام بروسيا دورتموند المتصدر، يوم السبت، ليتجرع الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري ويبقى في المركز الـ 17 متساويًا برصيد 11 نقطة مع نورمبرغ، متذيل الترتيب.

وتولى برايتنرايتر (45 عامًا) مسؤولية الفريق في مارس/ آذار 2017 وساعده على الصعود لدوري الأضواء في الموسم ذاته.

وقال النادي في بيان، إن خليفته دول وقع عقدًا حتى يونيو/ حزيران 2020.

وتابع البيان: “أثبت توماس دول في كل مكان عمل به قدرته على تحقيق الأهداف سواء كانت البقاء في الأضواء أو المنافسة على اللقب أو التأهل للمسابقات الأوروبية”.

ودرب اللاعب الدولي الألماني السابق (52 عامًا) هانوفر وبروسيا دورتموند في السابق كما عمل في السعودية وتركيا والمجر.