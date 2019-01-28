القنوات الناقلة لمباراة اليابان ضد إيران اليوم في نصف نهائي كأس آسيا 2019

يصطدم منتخب إيران بنظيره الياباني، مساء اليوم الاثنين، في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019، على ملعب “هزاع بن زايد” بمدينة العين.

وصعد منتخب اليابان للدور نصف النهائي بعدما حقق الفوز في المباريات الخمس التي خاضها في بطولة كأس آسيا، حيث تصدر جدول ترتيب مجموعته بالدور الأول بالفوز على تركمنستان وأوزبكستان وسلطنة عمان، قبل أن يتغلب على السعودية وفيتنام في دور الـ 16 والثمانية.

وسجل لاعبو منتخب اليابان 8 أهداف في النسخة الـ17 من البطولة، فيما اهتزت شباكه 3 مرات فقط.

أما منتخب إيران فحقق 4 انتصارات وتعادل وحيد في المباريات التي خاضها، كان آخرها على الصين بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدور ربع النهائي، وسجل لاعبو منتتخب إيران 12 هدفًا فيما حافظ على نظافة شباكه.

ويسعى منتخب إيران لحجز مقعده في المباراة النهائية بمسابقة كأس آسيا للمرة الأولى منذ 43 عامًا، فمنذ تتويج منتخب إيران باللقب الثالث في بطولة كأس آسيا عام 1976، فشل المنتخب في عبور نصف النهائي في خمس محاولات كان آخرها في 2004، عندما خسرت أمام الصين بركلات الترجيح.

في المقابل يمتلك منتخب اليابان سجلاً رائعًا في الدور نصف النهائي، حيث لم يسبق وأن تذوق مرارة الهزيمة في الدور نصف النهائي سوى مرة واحدة أمام السعودية 2-3 في 2007، بينما نجح في العبور بأربع مناسبات أخرى في طريقه لإحراز اللقب أعوام 1992 و2000 و2004 و2011.

وسيلاقي الفائز من المباراة الفائز من مباراة نصف النهائي الآخر، والذي سيجمع منتخبي الإمارات وقطر، غدًا الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة إيران واليابان في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR، beIN SPORTS MAX 1 HD AR، Alkass EXTRA One HD، Alkass EXTRA TWO HD، ويعلق عليها كل من علي محمد علي وحسن العيدروس وأحمد الطيب.