موعد مباراة إيران واليابان اليوم في نصف نهائي كأس آسيا 2019

تنطلق، اليوم الاثنين، مواجهات الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2019 بلقاء منتخبي اليابان وإيران على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وظهر منتخبا إيران واليابان بشكل مختلف في النسخة الحالية، الأول بوجه هجومي كاسح ودفاع مميز، في حين افتقر الثاني لتقدم مريح والحسم في مبارياته، بعدما حقق خمسة انتصارات بفارق هدف وحيد، منها ثلاثة بنتيجة 1-0، وسجل ثمانية أهداف ودخل مرماه ثلاثة.

وتبحث إيران عن النهائي الأول منذ 43 عامًا عندما تواجه اليابان، المتوجة 4 مرات، المحققة لرقم قياسي.

ومنذ تتويجها بلقبها الثالث في كأس آسيا عام 1976، فشلت إيران في عبور نصف النهائي في خمس محاولات كان آخرها في 2004.

وحقق المنتخب الإيراني في النسخة الحالية 4 انتصارات وتعادلًا وحيدًا، وسجل 12 هدفًا وحافظ على شباكه نظيفة حتى الآن.

وتتسلح اليابان بسجل مثالي في نصف النهائي، إذ لم يسبق لها أن خسرت في هذا الدور سوى مرة واحدة أمام السعودية في 2007، وبلغت نصف النهائي 6 مرات تواليًا، وعبرته في 4 مناسبات أخرى في طريقها لتحرز اللقب أعوام 1992 و2000 و2004 و2011.

وسيلاقي الفائز من المباراة الفائز من مباراة نصف النهائي الآخر، والذي سيجمع منتخبي الإمارات وقطر، غدًا الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي.

أولى مباريات نصف نهائي #كأس_آسيا2019 غدًا! ???????????????????? من سيؤمن لنفسه مكانًا في نهائي البطولة الأكبر في القارة؟ pic.twitter.com/s2aRj6tvII — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 27, 2019

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة إيران واليابان في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR، beIN SPORTS MAX 1 HD AR، Alkass EXTRA One HD، Alkass EXTRA TWO HD، ويعلق عليها كل من علي محمد علي وحسن العيدروس وأحمد الطيب.