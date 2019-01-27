قطار بايرن ميونخ يدهس شتوتغارت ويشدد الخناق على بروسيا دورتموند في الدوري الألماني (فيديو)

قطار بايرن ميونخ يدهس شتوتغارت ويشدد الخناق على بروسيا دورتموند في الدوري الألماني (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

اكتسح بايرن ميونخ منافسه شتوتغارت، 4/1، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الألماني.

وعلى ملعب أليانز أرينا تقدم الإسباني تياغو ألكانترا بالهدف الأول للنادي البافاري في الدقيقة الخامسة، لكن أناستاسيوس دونيس أدرك التعادل لشتوتغارت في الدقيقة 26.

وسجل بايرن ميونخ هدفًا عبر كريستيان غينتنير لاعب شتوتغارت بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 55، وأضاع روبرت ليفاندوفسكي ضربة جزاء في الدقيقة 65.

وأضاف ليون غوريتسكا الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 71، قبل أن يسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع.

وسجل بايرن ميونخ الفوز السابع على التوالي في الدوري الألماني، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن المتصدر بروسيا دورتموند.

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