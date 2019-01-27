قطار بايرن ميونخ يدهس شتوتغارت ويشدد الخناق على بروسيا دورتموند في الدوري الألماني (فيديو)

اكتسح بايرن ميونخ منافسه شتوتغارت، 4/1، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الألماني.

وعلى ملعب أليانز أرينا تقدم الإسباني تياغو ألكانترا بالهدف الأول للنادي البافاري في الدقيقة الخامسة، لكن أناستاسيوس دونيس أدرك التعادل لشتوتغارت في الدقيقة 26.

وسجل بايرن ميونخ هدفًا عبر كريستيان غينتنير لاعب شتوتغارت بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 55، وأضاع روبرت ليفاندوفسكي ضربة جزاء في الدقيقة 65.

وأضاف ليون غوريتسكا الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 71، قبل أن يسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع.

وسجل بايرن ميونخ الفوز السابع على التوالي في الدوري الألماني، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن المتصدر بروسيا دورتموند.

الدوري الالماني | بايرن ميونخ 1 × 0 شتوتغارت | هدف اول بايرن ميونخ تياغو HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/JNRS7zSBMl — فهههددد يسلم و يمسي (@FhahdRT) ٢٧ يناير ٢٠١٩

الدوري الالماني | بايرن ميونخ 1 × 1 شتوتغارت | هدف التعادل شتوتغارت ” عن طريق ولد دونيس ” مدرب الهلال سابقا ” HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/OHAbPX2z8a — فهههددد يسلم و يمسي (@FhahdRT) ٢٧ يناير ٢٠١٩

الدوري الالماني | بايرن ميونخ 2 × 1 شتوتغارت | هدف الثاني بايرن ميونخ المدافع في مرماه ” HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/o0mJZeP9My — فهههددد يسلم و يمسي (@FhahdRT) ٢٧ يناير ٢٠١٩

الدوري الالماني | بايرن ميونخ 2 × 1 شتوتغارت | ليفا يضيع ركلة جزاء د65 ” ملاحظة يوجد في بداية المقطع فرصة خطيرة لـ شتوتغارت في القائم ” HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/tYBmfmZPDq — فهههددد يسلم و يمسي (@FhahdRT) ٢٧ يناير ٢٠١٩

الدوري الالماني | بايرن ميونخ 3 × 1 شتوتغارت | هدف الثالث بايرن ميونخ هاملز د71 HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/4hKHIGRxZ3 — فهههددد يسلم و يمسي (@FhahdRT) ٢٧ يناير ٢٠١٩