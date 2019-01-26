موناكو يواصل الانهيار بالدوري الفرنسي عقب رحيل مدربه تييري هنري

واصل فريق موناكو، اليوم السبت، الانهيار في الدوري الفرنسي رغم رحيل تييري هنري المدير الفني للفريق بسبب سوء النتائج.

وخسر موناكو من مضيفه ديغون بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للمسابقة المحلية.

وأحرز هدفي ديغون، الكوري الجنوبي تشانغ هون كون والتونسي نعيم سليتي في الدقيقتين 24 و69 من زمن اللقاء.

ولم تكن الهزيمة هي فقط ما حلّت بموناكو في هذه المباراة، ولكن تعرّض لاعبه البرازيلي رونالدو رودريغيز للطرد في الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، ارتقى ديغون للمركز السادس عشر برصيد 20 نقطة، فيما تجمد رصيد موناكو عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر.

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز ستاد ريمس على مضيفه غانغون، وستراسبورغ على ضيفه بوردو بنفس النتيجة بهدف نظيف، وفوز نيس على ضيفه نيم أولمبيك بهدفين دون رد.

ويتصدر المسابقة فريق باريس سان جيرمان برصيد 53 نقطة بفارق 10 نقاط عن ليل.

ويحمل باريس سان جيرمان لقب النسخة الأخيرة، ويعد سانت إيتيان أكثر الفرق تتويجًا باللقب في 10 مناسبات.