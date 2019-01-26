بروسيا دورتموند يكتسح هانوفر ويحلق في قمة ترتيب الدوري الألماني

اكتسح فريق بروسيا دورتموند، اليوم السبت، ضيفه هانوفر بخمسة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة للدوري الألماني.

أحرز خماسية دورتموند، المغربي أشرف حكيمي وماركو رويس وماريو غوتزه والبرتغالي رافائيل غوريرو والبلجيكي أكسيل فيتسل، في الدقائق 24 و 60 و62 و67 و90 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف هانوفر الوحيد عن طريق مارفين باكالورز في الدقيقة 86 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ابتعد بروسيا دورتموند بقمة الترتيب، برصيد 48 نقطة، فيما تجمد رصيد هانوفر عند 11 نقطة في المركز السابع عشر.

وأسفرت مباريات أخرى، بنفس الجولة اليوم، عن فوز بروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه أوغسبورغ بهدفين دون رد، وباير ليفركوزن على مضيفه فولفسبورغ بثلاثية نظيفة، وهوفنهايم على مضيفه فرايبورغ بأربعة أهداف لهدفين، وماينز على نورنبيرغ بهدفين لهدف.

ويحمل بايرن ميونخ لقب النسخ الست الأخيرة من المسابقة، وهو الأكثر تتويجًا بإجمالي 28 لقبًا.