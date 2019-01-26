نعومي أوساكا تهزم بيترا كفيتوفا وتحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة

تغلبت نعومي أوساكا على التشيكية بيترا كفيتوفا بنتيجة 7-6 و5-7 و6-4، لتصبح أول يابانية تفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت.

وجعل الفوز المصنفة الرابعة أول لاعبة من دولة آسيوية تتصدر التصنيف العالمي للاعبات المحترفات.

وفيما يلي حقائق عن اليابانية نعومي أوساكا بعد فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، على التشيكية بترا كفيتوفا.

-وُلدت في 16 أكتوبر 1997 في أوساكا باليابان (عمرها 21 عامًا)

الألقاب في البطولات الأربع الكبرى: أمريكا المفتوحة 2018 وأستراليا المفتوحة 2019.

-تُوجت بثاني ألقابها الكبرى بعد 4 شهور من فوزها بالأول في أمريكا المفتوحة، لتصبح أول لاعبة يابانية تحرز لقبًا كبيرًا وثاني لاعبة آسيوية فقط تتوج بلقب كبير بعد الصينية لي نا.

-ستنتقل من المركز الرابع في التصنيف العالمي لصدارة التصنيف بعد غد الإثنين لتزيح الرومانية سيمونا هاليب التي خسرت أمام الأمريكية سيرينا وليامز في الدور الرابع لبطولة أستراليا.

خطواتها الأولى:

-وُلدت لأم يابانية وأب من هايتي ونشأت أوساكا وكانت سيرينا وليامز مثلها الأعلى.

-تحولت إلى الاحتراف في 2013 وعمرها 15 عامًا، وانتقلت إلى نيويورك عندما كان عمرها 3 سنوات.

-شاركت لأول مرة في قرعة مسابقة تابعة لبطولات اللاعبات المحترفات في ستانفورد عام 2014، وفازت على سمانثا ستوسور في الدور الأول قبل أن تخسر أمام أندريا بيتكوفيتش.

مشوارها حتى الآن:

-شاركت في بطولة كبرى لأول مرة كلاعبة صاعدة من تصفيات أستراليا المفتوحة 2016، وفازت على إيلينا سفيتولينا المصنفة 18 في الدور الثاني، لكنها خسرت أمام البطلة السابقة فيكتوريا أزارينكا في الدور التالي.

-دخلت قائمة أول 100 مصنفة بالعالم لأول مرة في أبريل 2016، ودخلت قائمة أفضل 50 لاعبة في وقت لاحق من العام.

-اختيرت “كأفضل لاعبة جديدة” بعدما وصلت إلى الدور الثالث في 3 من البطولات الأربع الكبرى، وبلغت أول نهائي في بطولات المحترفات.

-أحرزت لقبها الأول في بطولات المحترفات في مارس في إنديان ويلز بعدما فازت على ماريا شارابوفا وكارولينا بليسكوفا وسيمونا هاليب في طريقها نحو التتويج.

-فازت على سيرينا وليامز في نهائي أمريكا المفتوحة 2018، لتحرز أول ألقابها الكبرى وتنهي العام في التصنيف الخامس عالميًا

-فازت على كفيتوفا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2019، لتصبح أول لاعبة منذ جينفر كابرياتي في 2001 تحرز لقب بطولة كبرى في البطولة التالية مباشرة لتتويجها بأول ألقابها الكبيرة.